تذبذب.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و1723 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11038 والإصابات 862,541
أهم العناوين
جرينتش+2 06:57
رفع أسعار البنزين بنوعيه 10 فلسات للتر وتثبيت الديزل والكاز
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني