وزير الخارجية السعودي يعلن بصراحة ان موقف بلاده العدائي من حزب الله هو سبب الازمة مع لبنان وليس تصريحات قرداحي
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جرينتش+2 11:42
خلال لقائهما اليوم.. بايدن سيلقن تابعه أردوغان درساً سياسياً عبر تحذيره من التصرفات المتهورة وافتعال الازمات
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