من موقع الانحياز للخلايجة المتنمرين على لبنان الفقير.. جامعة ابو الغيط الاعربية تدعو لوقف التدهور في العلاقة بين الطرفين

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية استهدفت منطقة الديماس غربي دمشق واسفرت عن جرح جنديين/ فيديو
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