الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية استهدفت منطقة الديماس غربي دمشق واسفرت عن جرح جنديين/ فيديو
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جرينتش+2 02:04
منظمة دولية تكشف ان المسيحيين “أكبر ضحايا التغيير الديمغرافي” في المناطق السورية الخاضعة للاحتلال التركي
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