انخفاض على درجات الحرارة وزخات خفيفة ومتفرقة من المطر حتى الاثنين

يطرأ اليوم السبت، انخفاض قليل على درجات الحرارة، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتحذر إدارة الأرصاد الجوية في تقريرها، من خطر الانزلاق على الطرقات في الأماكن التي تشهد هطولاً للمطر، ومن احتمال تدني مدى الرؤية الافقية بسبب الغبار في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم غدٍ الأحد، معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً الى غائمة أحياناً في أغلب مناطق المملكة، ويتوقع بإذن الله هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

ويطرأ الاثنين، ارتفاع قليل على درجات الحرارة، مع بقاء الأجواء معتدلة الحرارة وغائمة جزئياً في أغلب مناطق المملكة، مع فرصة لهطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة خلال ساعات النهار، وتكون الرياح جنوبية شرقية تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات. اما الثلاثاء، تكون الأجواء خريفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة، مع وجود كميات من الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 24 – 15 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 22 – 14، وفي مرتفعات الشراة 23 – 12، وفي مناطق البادية 26 – 14، وفي مناطق السهول 24 – 15، وفي الاغوار الشمالية 30 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 31 – 20، وفي البحر الميت وخليج العقبة 30 – 19 درجة مئوية.

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