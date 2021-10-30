الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية استهدفت منطقة الديماس غربي دمشق واسفرت عن جرح جنديين/ فيديو
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جرينتش+2 02:03
انخفاض على درجات الحرارة وزخات خفيفة ومتفرقة من المطر حتى الاثنين
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