تقديم جوائز مالية أسبوعية لمن يتلقى مطعوم كورونا

الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية استهدفت منطقة الديماس غربي دمشق واسفرت عن جرح جنديين/ فيديو
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