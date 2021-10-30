تقديم جوائز مالية أسبوعية لمن يتلقى مطعوم كورونا

أطلق التلفزيون الأردني عبر برنامج “يسعد صباحك” بالتعاون مع جمعية البنوك الأردنية، جوائز مالية لمتلقي مطعوم كورونا، يتم السحب عليها أسبوعياً بهدف تشجيع الأفراد وتحفيزهم على أخذ المطعوم لتحصين المجتمع بأخذ اللقاح.

وسيبدأ السحب الأول على الجوائز في برنامج “يسعد صباحك” اعتباراً من الجمعة المقبلة 5 تشرين الثاني، وتبلغ قيمة كل جائزة 500 دينار، ويفوز بهذه الجوائز 6 أشخاص أسبوعياً ممن تلقوا المطعوم خلال الأسبوع الذي سبق السحب سواء أكانت الجرعة الأولى أم الثانية .

وستكون المشاركة بالجوائز لجميع الحاصلين على المطعوم اعتباراً من الأسبوع المقبل، والذين سيتم سؤالهم أثناء تلقي المطعوم عن رغبتهم بالمشاركة في أي برامج سحوبات على جوائز مالية أو عينية يتم تنفيذها للتوعية بأهمية المطاعيم والتشجيع على الإقبال عليها.

وفي حال الموافقة سيدخل الأشخاص الحاصلون على المطعوم في عملية السحب التي ستجرى إلكترونيا، بحيث يتم تحديد الفائزين من خلال الرقم المرجعي لكل شخص أخذ المطعوم والذي يظهر على شهادة المطعوم.

وأكد مدير عام جمعية البنوك ماهر المحروق، إن الاستجابة لهذه المبادرة تأتي في إطار حرص القطاع المصرفي على الاقتصاد الوطني الذي يحتاج إلى عودة الحياة لطبيعتها، مشيراً إلى أن تحسين الاقتصاد بمثل هذه الظروف لا يكون إلا من خلال تحصين المجتمع بأخذ اللقاح وهو الوسيلة الوحيدة لحماية الأفراد.

وأضاف خلال حديثه لبرنامج “يسعد صباحك”، أن الاقتصاد والمؤسسات والأفراد عانوا كثيراً من الإغلاقات وتعليمات مواجهة الوباء، وأن رفع نسبة تلقي المطعوم من خلال المبادرات ودعمها هو ضرورة كبيرة، مؤكداً استمرار مسؤولية البنوك ووقوفها مع الوطن حتى يتجاوز هذه الأزمة.

يشار إلى أن المرحلة الأولى من هذه الجوائز تضمنت تبرعات مالية من البنك الإسلامي الأردني، والبنك الأهلي الأردني والبنك العربي وبنك القاهرة عمان وبنك الإسكان للتجارة والتمويل وكابيتال بنك والبنك العربي الإسلامي، بالإضافة إلى شركة أورنج.