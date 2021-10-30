بايدن يتجاهل أردوغان ولكنه هرول سريعاً لمصافحة سيده الامريكي/ فيديو

روما – «تركيا الآن»

تداولت وسائل الإعلام التركية، اليوم السبت، فيديو للرئيس الأمريكي جو بايدن، وهو يتجاهل مصافحة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء التقاط صورة جماعية لرؤساء مجموعة العشرين، المنعقدة في العاصمة الإيطالية، روما.

وظهر بايدن، في الفيديو وهو يلوح للرئيس التركي بالسلام الرسمي، ولكن الأخير أصر على الذهاب إليه ومصافحته يدًا بيد، وتوسطهم رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية، تشيسكيدي.

وكان مستشار الأمن الوطني الأمريكي، جيك سوليفان، أمس الجمعة، أعلن عن أن اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي جو بايدن، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، على هامش قمة العشرين، لا يمكن تأكيده.

وأضاف سوليفان، في معرض رده على أسئلة الصحفيين الموجودين على طائرة بايدن المتجهة إلى روما، أن كل التوقعات تتجه نحو لقاء مرتقب بين الرئيسين على هامش قمة المناخ للأمم المتحدة في أسكتلندا.

📹 | Cumhurbaşkanı Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi’nde aile fotoğrafı sırasında ABD Başkanı Biden ile tokalaştı. ▪️İki lider, kısa bir süre sohbet etti. pic.twitter.com/zYstYQGHz3 — EHA MEDYA (@eha_medya) October 30, 2021