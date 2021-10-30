انفجاره زلزل سماء تل أبيب قرب منتصف الليل.. صاروخ سوري يشعل الشيب في رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية

قالت قناة عبرية، إن حادثا وقع مؤخرا، فأشعل الشيب في رأس قائد القوات الجوية الإسرائيلية، اللواء عميكام نوركين، عندما وصل صاروخ اعتراضي سوري إلى تل أبيب.

وأوضحت القناة الـ “12” في تقرير لها، إن ذلك حدث قبل شهرين تقريبا، عندما هز انفجار كبير سماء تل أبيب قرب منتصف الليل.

وحدث ذلك، عندما أخطأ صاروخ SA-5 مضاد للطائرات أطلق على طائرات إسرائيلية هاجمتها سوريا، واستمر في تحليقه تجاه سماء وسط إسرائيل.

وقالت القناة : “خلال الحادث كانت هناك لحظات مزعجة للأعصاب في MNI (مركز إدارة الاعتراض) التابع للقوات الجوية الإسرائيلية، عندما تتبع نظام الكشف الصاروخ وشاهده وهو يرتفع غربا وجنوبا من البطارية على أطراف دمشق ويتجه إلى إسرائيل”.

وخلال تلك اللحظات، اتصل الضابط المناوب في إدارة الاعتراض بقائد القوات الجوية الإسرائيلية عميكام نوركين.

وأطلع الضابط الشاب عبر الهاتف الجنرال نوركين على الثواني المتبقية لاتخاذ قرار إطلاق صاروخ لاعتراض الصاروخ السوري: “40 ثانية لإطلاق معترض” ثم 20 و10.

واستمر العد التنازلي حتى قرر قائد سلاح الجو الإسرائيلي عدم اعتراض الصاروخ، انطلاقا من إدراكه أنه سينفجر غربي تل أبيب، ولم يكن من الصواب تفعيل نظام الإنذار في مثل هذه الليلة وإدخال نصف سكان المدينة في الملاجئ.

كان هذا القرار ينطوي على مخاطرة شديدة، ربما كانت لتهدد حياة مئات الإسرائيليين.

وقال نوركين لاحقا للمحيطن به، إن هذه اللحظات كانت سببا في تحول شعره إلى اللون الأبيض، بحسب القناة.

وفي النهاية “نجح رهان نوركين”، وانفجر الصاروخ غرب ساحل تل أبيب، وسقطت عدة شظايا حول المدينة ولم تسبب أضرارا أو إصابات، حيث اكتشف معظم المدنيين الأمر في الصباح فقط، بعدما لم يتم إطلاق أي صافرات إنذار.