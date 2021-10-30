الدفاعات الجوية السورية تتصدى لصواريخ اسرائيلية استهدفت منطقة الديماس غربي دمشق واسفرت عن جرح جنديين/ فيديو

ريف دمشق- سانا

تصدت الدفاعات الجوية للجيش العربي السوري لعدوان إسرائيلي على مناطق بريف دمشق.

وذكر مصدر عسكري أنه حوالي الساعة 11,17 من صباح اليوم السبت أطلق العدو الإسرائيلي رشقة صواريخ أرض أرض من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً بعض النقاط في ريف دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها.

وأشار المصدر إلى أن العدوان أدى إلى إصابة جنديين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.

ومن جانبه، أكد مراسل “سبوتنيك” في دمشق أن الهجوم استهداف مطار الطيران الشراعي في منطقة الديماس غرب العاصمة السورية.

وأكد مصدر أمني رفيع المستوى لـ “سبوتنيك” أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لصواريخ اسرائيلية أطلقت من فوق الجولان المحتل وحاولت استهدف بعض المواقع العسكرية بمحيط العاصمة دمشق.

وأشار المصدر إلى أن صواريخ الدفاعات الجوية السورية اعترضت معظم الصواريخ قبل وصولها إلى هدفها، ودمرتها، موضحا أن الفرق الفنية تعكف حاليا على تقييم الأضرار الناجمة عن هذا العدوان.

وذكر التلفزيون السوري، اليوم السبت أن “دفاعاتنا الجوية تتصدى لأهداف معادية من اتجاه الأراضي المحتلة على ريف دمشق”.

من جهتها، قالت مصادر محلية لـ “سبوتنيك” أن مرابض صواريخ الدفاع الجوي السوري في محيط دمشق قد اعترضت أهدافا معادية بعد دخولها أجواء منطقة (الديماس) قادمة من اتجاه منطقة الجولان المحتل جنوب غربي سوريا.

وسمع سكان العاصمة دمشق قرب ظهر اليوم، أصوات انفجارات تبين أنها ناجمة عن إطلاق منظومات الدفاع الجوي في محيط العاصمة دمشق موجة من الصواريخ لاعتراض أهداف معادية فوق أجواء ريف دمشق الجنوبي الغربي.