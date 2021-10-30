خفض.. وزارة الصحة تعلن اليوم السبت تسجيل 12 وفاة و1022 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11028 والإصابات 860818
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جرينتش+2 06:38
ابن سلمان الارعن يحاول تعويض هزيمته امام قوات الحوثي بالانتصار علي حكومة ميقاتي!!
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