آخرها انفصال مصطفى فهمي.. لعبة الزواج والطلاق بين كبار الفنانين

تصدر اسم الفنان مصطفى فهمى، مواقع التواصل الاجتماعى في الايام الأخيرة، بعد انفصاله بشكل مفاجئ عن زوجته الإعلامية فاتن موسى، التي تلقت خبر طلاقها غيابيا أثناء تواجدها فى لبنان وعبر المحامية الخاصة بالفنان مصطفى فهمى، ومن مواقع التواصل الاجتماعى.

فيما يلي تقرير عن ابرز فصول لعية الزواج والطلاق بين كبار الفنانين المصريين، قديما وحديثا..

رجاء حسين والفنان سيف عبد الرحمن

كانت البداية مع الفنانة رجاء حسين التى أعلنت انفصالها من زوجها الفنان سيف عبد الرحمن بعد وفاة ابنهما قبل سنوات، فى شهر فبراير الماضى من خلال لقاء فى برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا”، الذى يذاع على قناة cbc، وقالت “استحملت لحد وفاة ابنى كريم خدت قرار الانفصال لإن اللى كنت خايفة عليه راح خلاص، وتحملت الحياة الزوجية لمدة 51 عاما، بكل ما فيها من مشاكل وصعاب”.

وأضافت رجاء حسين: “تحملت فكرة إن الرجل يفعل ما يحلو له لكن المرأة لا لسنوات من أجل الأولاد والمرأة العاقلة تهتم بأسرتها وتضعها فى المقام الأول قبل قلبها، وسيف رجل طيب ومحترم ولما تزوج امرأة أخرى كنت على تواصل مع زوجته”.

أسما شريف منير والفنان محمود حجازى

أعلنت أسما شريف منير انفصالها عن زوجها الفنان محمود حجازى، عبر حسابها على فيس بوك، فى شهر أبريل الماضى، وكتبت أسما “ياريت بعد إذنكم تحترموا خصوصية الموقف من غير شائعات ولا اجتهادات ولا أسئلة محصلش نصيب بكل احترام ونقطة ربنا يكرمنا إحنا الاثنين بس كده مفيش أى تفاصيل تانية إحنا كان فى بينا عشرة وعيش وملح وأكيد مش هنتكلم فى تفاصيل بيتنا”.

نانسى صلاح والمخرج سامح عبد العزيز

أعلنت الفنانة الشابة نانسى صلاح، فسخ خطبتها من المخرج سامح عبد العزيز، شهر أبريل الماضى، وكتبت عبر حسابها بموقع “فيس بوك”: “قسمة ونصيب الحمد لله على كل حال.. نقطة ومن أول السطر”، فيما حرص عدد من أصدقائها ومتابعيها على دعمها من خلال التعليقات، فقالت إحداهما: “ربنا يعوضك خير ويرزقك بالشخص المناسب اللى يستاهلك متزعليش”، كما علقت الفنانة عارفة عبد الرسول، قائلة: “فعلاً قسمة ونصيب كل شىء مكتوب.. المهم تبقى حلوة زى ما أنتى”.

امينة خليل وخطيبهارجل الاعمال

أعلنت الفنانة أمينة خليل منذ أيام، فسخ خطبتها عن رجل الأعمال عمر طه، وقالت أمينة “قدر الله وما شاء فعل”، موضحةً أنها تأثرت بعد انتهاء الارتباط، لكنها على يقين بأن الله سيعطيها شيئا أفضل.

وأضافت أن الزواج بفنانة أمر صعب على بعض الرجال، وأنه يحتاج إلى رجل قوى جداً ليتحمل الأمر، حيث إن الحياة فى هذه الحالة لا تكون سهلة، ورأت أن بعض الرجال لا يقبلون أن تكون الزوجة أكثر شهرة، مشيرةً إلى أن الأمر يرجع لشخصيته، فهناك رجال يتحملون هذا الوضع، ورجال آخرون لا يتقبلونه.

مصطفى فهمى وفاتن موسى

مصطفى فهمى وفاتن موسى

الفنان مصطفى فهمى والإعلامية فاتن موسى

خبر انفصال الفنان مصطفى فهمى والإعلامية فاتن موسى، كان بمثابة مفاجأة كبيرة لرواد مواقع التواصل الاجتماعى، حيث انتشر الخبر يوم الخميس، وكان المفاجأة هو تعليق الإعلامية فاتن موسى التي أكدت، أنها تلقت نبأ طلاقها من الفنان مصطفى فهمى، عن طريق المحامية سناء لحظى، والسوشيال ميديا، قائلة: “علمت بالطلاق الغيابي منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية ليلة الخميس”.

وأضافت فاتن موسى فى بيان عبر حسابها الرسمى بإنستجرام “أنها تلقت نبأ طلاقها غيابياً من زوجها الفنان مصطفى فهمى عن طريق المحامية مساء الخميس، وهكذا علمت بالطلاق الغيابى منها ومن السوشيال ميديا وتفاجأت بالخبر تماماً مثلها مثل كل الجمهور والساحة الإعلامية”.

اما ابرز الفنانين الذين اشتهروا بتعدد الزيجات، وبالتالي تعدد الطلاقات فهم..

رشدي أباظة

العديد من الفنانين حصلوا علي لقب متعدد الزوجات كان أشهرهم علي الاطلاق وسيم السنيما المصرية فتى الشاشة الأول النموذج الأسطورى للرجل الذى تبحث عنه بنات حواء حتى يومنا هذا، رشدى أباظة الذي رغم تعدد زيجاته التي وصلت الي خمس زيجات ثلاثة منها من داخل الوسط الفني، الا أنه لم يفقد احترام أية سيدة، وعلى الرغم من تعدد علاقاته فقد تحملت الفنانة سامية جمال حتي بعد أن تزوج عليها زميلتها “الشحروره” صباح،

استمر زواج سامية جمال ورشدى أباظة فترة طويلة تعتبر أطول فترة زواج عاشها لمدة 18 سنة، فلم يكن صعبًا على سامية جمال أن تبتلع نزواته الصغيرة ورغم انفصاله عنها هي الأخري بعد أن ترك صباح سريعًا، وانفصل عن زوجته الأولي الفنانة الكبيرة تحيه كاريوكا لم تقل أية زوجة من زوجات أباظة عيه غير أنه كان متحضر، فالعلاقة الزوجية قد تنتهى لكن هناك علاقة أكثر رقيًّا تستمر احترامًا ومودة حتى آخر العمر.

محرم فؤاد

محرم فؤاد استطاع بصوته العذب أن يحتل مكانة كبيرة في قلوب مستمعيه، وقد ظل جمهور محرم فؤاد يتذكر أغانيه و قصص زيجاته المتعدده ايضا، ذلك لان محرم فؤاد تزوج خمس مرات، أبرزها زيجته الاولي و الاخيرة فكاتت تحية كاريوكا لها نصيب ان تحصل علي لقب الزوجة الاولى لمحرم فؤاد، اما الاخيرة وهي الخامسة فكانت الفنانة عايدة رياض التي تصغره باكثر من عشرين عاما، وبينها كان هناك ثلاث زيجات اخريات، واحدة منها من ملكة جمال الكون اللبنانية جورجينا رزق التي شاركها بطولة فيلم “الملكة وأنا” وكان من نصيبها لقب الزوجة الرابعه له .

مصطفى وحسين فهمي

مصطفي وحسين فهمي رغم تخطيهما سن الـ75 من العمر، إلا أنهما يزالان يحتفظان بعدد كبير من المقومات الشبابية، الفنان حسين فهمي الملقب “بالولد الشقي”، والذي اشترك معه مصطفى في بعض من سمات هذا اللقب والتى منها حبهما للحياة وللنساء أيضا حيث تعددت زيجاتهما بين 6 زيجات لحسين و3 لمصطفى.

تزوج الفنان مصطفى فهمي امرأة إيطالية الجنسية تُدعى أرينا، وذلك فى بداية حياته وأنجب منها “عمر ودينا”، وتعد هذه الزيجة هي الأطول لأستمرارها عشرين عاما ثم تزوج بعدها من الفنانة ​رانيا فريد شوقي، ثم جاءت أحدث زيجاته من الإعلامية اللبنانية ​فاتن موسى التي انفصل عنهاقبل بضعة ايام .

أُطلِق على الفنان حسين فهمي العديد من الألقاب من بينها آخر باشوات السينما، وقد اشتهر حسين فهمي بعلاقاته المتعددة لوسامته الشديدة ,ارتبط الفنان حسين فهمي 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني و اشهرها و اكثرها استمرارية كانت الزيجة الثانية من حب عمره الفنانة ميرفت أمين التي استمرت 14 عامًا و انجب منها أبنته” منة” بعد انفصاله عن ام اولاده السيده نائلة محمود.

سهير رمزي

وأما عن الفنانات فأشهرهن سهير رمزي وفيفي عبده، حيث تزوجت سهير رمزي عشر مرات، المرة الأولى من الفنان السوداني إبراهيم خان وانفصلت بعد عام واحد فقط من الزواج، ثم تزوجت للمرة الثانية من الأمير خالد آل سعود وكان زواجًا سريًا ولم يعلنا عنه إلا بعد الانفصال الذي استمر عامًا واحدًا فقط، وكان الزواج الثالث لسهير رمزي من رجل الأعمال الكويتي محمد الملا الذي كان متزوجًا من الراقصة نجوى فؤاد، ولم يستمر زواجهما سوى 5 أشهر فقط، وقيل أنها انفصلت عنه بعد فيلمها “المذنبون” لشدة جرأته، ثم تزوجت سهير رمزي للمرة الرابعة من الملحن حلمي بكر، وكان شرطها للزواج منه أن تكون العصمة في يدها، واستمر زواجهما لمدة عامين، بسبب رغبة حلمي اعتزالها التمثيل، لتتزوج بعدها من الفنان محمود قابيل ولكنهما انفصلا بعد أقل من سنة، وبعدها تزوجت من رجل الأعمال السوري زكريا بكار ولم يستمر زواجهما طويلًا.

فيفي عبده

أما الراقصة المصرية فيفي عبده فقد تزوجت سبع مرات أولها عام 1970 من الفنان السوري موفق بهجت، ثم تزوجت من عالم رياضيات كان قاضياً ورجلاً فاضلا، ثم انفصلت عنه للزواج من عازف الجيتار الشهير في السبعينيات عمر خورشيد ، الذي كان في نفس الوقت مرتبطًا بملكة جمال الكون ، جورجينا رزق ، وعندما تم تأكيد هذه العلاقة انفصلت فيفي عنه.