وفاة اربعيني بلدغة أفعى اليوم في لواء الاغوارالشمالية

توفي مواطن اربعيني اليوم الجمعة، اثر تعرضه للدغة أفعى سامة داخل مزرعة بمنطقة المشارع في لواء الأغوار الشمالية .

وقال مدير مستشفى أبو عبيدة الجراح، الدكتور مؤيد الشكور لوكالة (بترا)، أن المواطن تم اسعافه إلى قسم الإسعاف والطوارئ، وبذلت جهود طبية لإنعاشه الا انه فارق الحياة، فيما جرى تحويل الجثة الى مركز الطب الشرعي لإقليم الشمال .

ودعا الشكور، المواطنين الى عدم الإقتراب من الأفاعي بحال ظهورها في المزارع والأماكن السكنية، وابلاغ المتخصصين بهذا الشأن، لافتاً إلى وجود أنواع سامة جداً تؤدي الى الوفاة.

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