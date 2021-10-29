ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الجمعة تسجيل 16 وفاة و1454 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11016 والاصابات 859,796
أهم العناوين
جرينتش+2 05:15
صحيفة “التايمز”: الأميرة هيا قد تحصل على أكثر من نصف مليار دولار من طليقها حاكم دبي محمد بن راشد
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني