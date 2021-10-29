السعودية تعاقب نفسها من خلال استدعاء سفيرها في لبنان وطلب مغادرة السفير اللبناني لديها خلال 48 ساعة!!

استدعت حكومة المملكة العربية السعودية سفيرها في لبنان، اليوم الجمعة، من أجل التشاور، وطلبت مغادرة السفير اللبناني لدى السعودية خلال الـ48 الساعة المقبلة.

كما قررت الحكومة السعودية وقف جميع الواردات اللبنانية إلى المملكة، كما سيتم اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأعادت حكومة المملكة العربية السعودية تأكيدها على ما سبق أن صدر بخصوص منع سفر مواطنيها إلى لبنان.

وبينت الحكومة السعودية أن ما صدر من قرارات، اليوم الجمعة، هو “إرفاقا للبيان الصادر من وزارة الخارجية بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بشأن التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قبل وزير الإعلام اللبناني، جورج قرداحي، وحيث تمثل هذه التصريحات حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه المملكة وسياساتها فضلا عما تتضمنه التصريحات من افتراءات وقلبٍ للحقائق وتزييفها”.

وتابعت أن “ذلك يأتي إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها السعودية لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، لا سيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على كافة المنافذ، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب المملكة العربية السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي”.

وأكدت الحكومة السعودية أنها “لا تعتبر أن ما يصدر عن السلطات اللبنانية معبرا عن مواقف الجالية اللبنانية المقيمة في المملكة والعزيزة على الشعب السعودي”.

وعبرت حكومة المملكة العربية السعودية عن “أسفها لما وصلت إليه العلاقات مع الجمهورية اللبنانية بسبب تجاهل السلطات اللبنانية للحقائق، واستمرارها في عدم اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تكفل مراعاة العلاقات، التي طالما حرصت المملكة عليها من منطلق ما تكنه للشعب اللبناني العزيز من مشاعر أخوية وروابط عميقة”.

وأوضحت أن “سيطرة حزب الله الإرهابي على قرار الدولة اللبنانية جعل من لبنان ساحة ومنطلقا لتنفيذ مشاريع دول لا تضمر الخير للبنان وشعبه الشقيق الذي يجمعه بالمملكة بكافة طوائفه وأعراقه روابط تاريخية منذ استقلال الجمهورية اللبنانية، وكما هو مشاهد من خلال قيام حزب الله بتوفير الدعم والتدريب لميليشيا الحوثي الإرهابي”.