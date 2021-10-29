حزب الله يشيد بالموقف الشجاع للوزير قرداحي حول اليمن، ويعتبر الدعوات الخليجية لاستقالته اعتداءً سافراً على لبنان
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الانقلاب العسكري لوأد الحراك الشعبي في السودان
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