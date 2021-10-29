الأرصاد: خلايا ماطرة شرق المملكة نتيجة عدم الاستقرار الجوي

قال مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد آل خطاب، إن صور رادار الطقس في إدارة الأرصاد الجوية تشير الى وجود خلايا من الغيوم الماطرة في مناطق شرق المملكة وذلك بسبب تأثر المملكة بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي.

ويشير تقرير إدارة الأرصاد الجوية، الى أن المملكة تتأثر تدريجياً منذ صباح اليوم بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي لغاية الاثنين، وسط أجواء معتدلة الحرارة بوجه عام، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وفرصة لهطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة.

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