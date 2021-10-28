ابو الغيط يتوقع عودة سوريا للجامعة العربية بالقمة المقبلة، بناء لرغبة عدة دول ابرزها الجزائر والعراق والأردن/ فيديو
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لا صحة للقائمة المتداولة بأسماء منشآت غذائية بحقها مخالفات
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