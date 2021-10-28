لا صحة للقائمة المتداولة بأسماء منشآت غذائية بحقها مخالفات

نفى مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، الدكتور نزار مهيدات، أن تكون المؤسسة قد اصدرت قائمة بعنوان “قرارات إغلاق وتفتيش”، تتضمن أسماء منشآت غذائية بحقها مخالفات وإجراءات رقابية تقع ضمن صلاحياتها.

واكد مهيدات، عدم صحة المعلومات الواردة في القائمة، وأنها متداولة سابقًا وبصورة تشكّل تضليلًا للمواطن وتشكيكًا بالمنشآت الغذائية ما يؤثر على الاقتصاد الوطني.

وأوضح في بيان صحفي أصدرته المؤسسة اليوم الخميس، أن كافة المنشآت الغذائية تخضع لرقابة دورية بناءً على درجة الخطورة من قبل فرق المؤسسة الرقابية بفروعها المستحدثة اخيرًا في مختلف محافظات المملكة، فضلًا عن تعزيز الجولات الرقابية الميدانية بحملات موسعة، وسحب عينات من المواد الغذائية المتداولة في المنشآت، لغايات الفحص المخبري والتأكد من جودتها وصلاحيتها وكفاءة إجراءات الرقابة الذاتية المطبقة من قبل القائمين على هذه المنشآت.

ودعا إلى تحري الحقيقة والالتزام بالدقة والموضوعية والرجوع للمؤسسة بصفتها الجهة المرجعية والمختصة للتأكد من صحة مثل هذه المعلومات.

كما دعت المؤسسة، المواطنين للتواصل معها في حال وجود أية شكوى أو ملاحظة على مدار الساعة من خلال خط الشكاوى المجاني 117114 والبريد الإلكتروني info@JFDA.Jo وعبر تطبيق الواتس آب على الرقم 0795632000.

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