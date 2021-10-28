وزيرة الثقافة تنعى الفنان جميل عواد

نعت وزيرة الثقافة هيفاء النجار، الفنان جميل عواد الذي توفي اليوم الخميس بعد معاناة مع المرض.

وقالت النجار إن رحيل الفنان جميل عواد يعد خسارة كبيرة للوطن، وخسارة للفن العربي الذي كان أحد رموزه، إذ كان الراحل يمثل علامة مميزة ليس في المشهد الدرامي الأردني، وحسب، وإنما الثقافي والإعلامي العربي.

ونوهت وزيرة الثقافة بأن للراحل إسهاما في بناء الوجدان الثقافي والوطني من خلال أعماله الفنية الوطنية التي استقاها من ينابيع الحياة الأردنية من الأصالة والقيم الراسخة للإنسان الأردني المعطاء، ومن خلال تجسيده لشخصيات عدد من الرموز الوطنية.

وعبرت الوزيرة عن خالص العزاء لأسرة الراحل الذي أصبح رمزا للدراما الأردنية، ولرفيقة دربه الفنانة جولييت عواد، ولأصدقائه وللأسرة الأردنية التي طالما عشقت إبداعات الفنان الكبير جميل عواد.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة