دعوات لمليونية بالسودان بعد غد السبت رفضا للانقلاب العسكري/ فيديو

دعا نشطاء سودانيون في مواقع التواصل الاجتماعي، إلى مليونية بعد غد السبت 30 أكتوبر الجاري، رفضا للانقلاب العسكري.

وشارك في الدعوات تجمعات مهنية ونقابية، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم “#مليونية_30_أكتوبر” و”#الردة_مستحيلة”.

وخرج عشرات السودانيين في تظاهرات متفرقة في أنحاء الخرطوم، اليوم الخميس، رفضا لقرارات عبد الفتاح البرهان التي أكدوا أنها انقلاب عسكري.

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وأحرق المتظاهرون الإطارات في مناطق متفرقة من الخرطوم، خلال ساعات النهار، قبل أن ينسحبوا مع دخول الليل، بحسب الشهود.

وأعلن تجمع المهنيين السودانيين عن دخول قطاع النفط بالكامل في عصيان مدني شامل وإضراب عام، احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة.

وتداولت حسابات نشطاء سودانيين مقاطع فيديو لمتظاهرين في الخرطوم، يوجهون دعوات للمشاركين في الاحتجاجات للخروج في “مليونية 30 أكتوبر”.

وفي السياق، جدد بيان مشترك لمنظمات مهنية في السودان، الدعوات لمواصلة الاحتجاجات والعصيان المدني رفضا لخطوات البرهان.

ووقع على البيان 20 منظمة مهنية، من أبرزها: التحالف الديمقراطي للمحامين، ولجنة أطباء السودان المركزية، ونقابة أطباء السودان الشرعية، ولجنة المعلمين، وتجمع المهندسين السودانيين.

وجاء فيه: “شعبنا العظيم نؤكد لكم أن خروجكم المهيب والعظيم بعد الإعلان الذي أقدم عليه الانقلابيون كان ملهماً وبات أثره واضحاً، وأن العصيان والإضراب العام كان ناجحاً بنسب تفوق توقع الجلاد وحاشيته”.

وأضاف: “نحن الموقعين أدناه؛ نتعهد أمامكم بمواصلة الالتحام معكم في التتريس والمظاهرات الليلية داخل الأحياء ومواصلة عصياننا وإضرابنا العام والتجهيز لموكب الثلاثين من أكتوبر الذي ستنشر مساراته لاحقا”.

حاجة خفيفة كده قبل مليونية ٣٠ أكتوبر المرعبة. pic.twitter.com/vMycshcUmX — Kazem Alzaeem (@KazemAlzaeem) October 28, 2021