ابو الغيط يتوقع عودة سوريا للجامعة العربية بالقمة المقبلة، بناء لرغبة عدة دول ابرزها الجزائر والعراق والأردن/ فيديو
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بعدما تحوّلت الصّين إلى “ورشة عمل العالم”.. المنظومة الاقتصادية الغربية تقترب من نهايتها
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