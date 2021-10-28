بدء العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة بعد منتصف الليلة.. لا تنسوا تأخير الساعة 60 دقيقة

عمان 28 تشرين الأول (بترا)- يبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في المملكة بعد منتصف هذه الليلة، وذلك بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة عند الساعة الواحدة فجرا.

وكان مجلس الوزراء قرر، في وقت سابق، اعتماد مبدأ التوقيت الشتوي في المملكة بتأخير عقارب الساعة 60 دقيقة، اعتبارا من الساعة الواحدة من صباح يوم آخر جمعة من شهر تشرين الأول من كل عام، في حين تقدم 60 دقيقة اعتبارا من منتصف ليلة آخر يوم خميس من شهر شباط من كل عام إيذانا ببدء العمل بالتوقيت الصيفي.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة