انباء عن ظهور عادل إمام في مسلسل جديد خلال رمضان المقبل

بين تساؤلات محبيه واشتياقهم لفنه الذي طالما تعودوا على متابعته خلال شهر رمضان الكريم، ينتظر المشاهدون عودة الزعيم عادل إمام بدراما مميزة كعادته ، ليظل في الطليعة حتى يتعلم منه كل أبناء الجيل الحالي.

وبين أخبار تفيد عن حسم موقف الزعيم بالمشاركة في دراما رمضان 2022، وأنه استقر على السيناريو الذي سيعود به من جديد للدراما بعد آخر أعماله مسلسل “فلانتينو” في رمضان 2020، انتشرت أخبار أن الفنان عادل إمام يدرس أحد السيناريوهات الدرامية من تأليف أحد الشباب ليظهر به خلال مسلسلات رمضان 2022، إلا أنه حتى الآن لم تكن عودة الزعيم للدراما أمراً أكيداًن حيث ان إعجاب الفنان عادل إمام بالسيناريو سيقرر امر العودة من عدمها للسباق الرمضاني.

مسلسل فلانتينو، آخر أعمال عادل إمام كانت تدور أحداث المسلسل حول امتلاك نور عبد الحميد الشهير بـ (فلانتينو) وزوجته عفاف سلسلة مدارس يطلق عليها اسم (مدارس فلانتينو)، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، ينشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسلن ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.

الجدر بالذكر أن مسلسل فلانتينو كان من بطولة عادل إمام، والفقيدة دلال عبد العزيز، وداليا البحيري، ومحمد الكيلاني، وهدى المفتي، ورانيا محمود ياسين، وطارق الإبياري، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

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