الأردن وسوريا ولبنان تتوصل اليوم الى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية

استضافت المملكة اليوم الخميس اجتماعاً وزارياً ضم الوزراء المعنيين بشؤون الكهرباء في كل من الأردن وسوريا ولبنان، للبحث في مستجدات مشروع تزويد لبنان بجزء من احتياجاته من الطاقة الكهربائية من الأردن عبر الشبكة الكهربائية السورية.

وحضر الاجتماع، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، ووزير الطاقة والمياه في الجمهورية اللبنانية الدكتور وليد فياض، ووزير الكهرباء في الجمهورية العربية السورية غسان الزامل.

وقال الوزير الخرابشة خلال مؤتمر صحفي عقد عقب الاجتماع، إن الأردن وسوريا ولبنان توصلوا إلى الصيغة النهائية لعقد تزويد لبنان بالكهرباء الأردنية عبر الأراضي السورية، مؤكدًا جاهزية الشبكة الأردنية لنقل الكهرباء.

وأضاف، أن كميات الكهرباء التي اتفق على تمريرها إلى لبنان كان أبرز ما تم الاتفاق عليه بين الأطراف الثلاثة، حيث تم الاتفاق على تزويد لبنان بحوالي 150 ميغاواط كهرباء من منتصف الليل وحتى السادسة صباحًا و250 ميغاواط خلال باقي الأوقات.

وردًا على سؤال، أشار الدكتور الخرابشة إلى قضايا فنية على الشبكة السورية يجري العمل على إنجازها وسيتم الانتهاء منها قبل نهاية العام الحالي، متوقعًا أن تبدأ عملية تزويد لبنان بالكهرباء بداية العام المقبل.

من جانبه، قال الوزير اللبناني وليد فياض، إن الاتفاق من شأنه أن يسهم بتحقيق الأمن الطاقي اللبناني واستدامته وتم التوصل إلى صيغة ملائمة بيئيًا وماليًا للاتفاقية وشروط ملائمة لكلفة الكهرباء الأردنية للبنان عبر سوريا. وأكد موافقة البنك الدولي على تمويل مشروع تزويد لبنان بالكهرباء من الشبكة الأردنية.

بدوره، قال الوزير السوري غسان الزامل، إن سوريا جادة لإعادة تأهيل منظومة الربط الكهربائي مع الأردن وتم البدء بإعادة تأهيل هذا الخط بكلفة 5ر5 مليون دولار، مؤكدًا أن سوريا لن تكون حجر عثرة في وجه هذا الاتفاق، متوقعا جاهزية الشبكة السورية للمشروع بنهاية العام الجاري.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس أمجد الرواشدة، قد استعرض خلال الاجتماع الوزاري نتائج ما توصلت إليه اللجان الفنية على مدى يومين.

ويرتبط الأردن وسوريا كهربائيًا من خلال خط نقل على جهد 400 كيلو فولت منذ عام 2001 إلا أن خط الربط خارج الخدمة حالياً منذ منتصف عام 2012 لأسباب فنية، في حين ترتبط سوريا ولبنان من خلال عدة خطوط ربط على الجهد 400 و230 كيلو فولت.

وترتبط الدول الثلاث باتفاقية تبادل عامة واتفاقية ربط عامة ضمن مجموعة الربط الكهربائي الثماني الذي يضم الأردن ومصر والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين وليبيا، بالإضافة إلى تركيا.

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