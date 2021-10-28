وزارة الصحة تعلن اليوم الخميس تسجيل17 وفاة و1892 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 11000 والاصابات 858,342
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جرينتش+2 06:16
ابو الغيط يدلي برواية مختلفة حول علاقة أشرف مراون بالاستخبارات الإسرائيلية
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