ابو الغيط يدلي برواية مختلفة حول علاقة أشرف مراون بالاستخبارات الإسرائيلية

كشف الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، حقيقة إبلاغ أشرف مروان، صهر الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، الجانب الإسرائيلي بموعد حرب أكتوبر.

وقال: “أنا معرفش هو بلغهم ولا مبلغهمش، لأن ده ادعاء إسرائيلي، بس فيه موقفين مصريين يقولوا إن ده محصلش، واحد سرده لي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، والآخر سرده لي وكيل أول المخابرات العامة، محافظ الإسكندرية الأسبق اللواء محمد عبدالسلام محجوب”.

وأضاف أبو الغيط، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه التقى بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في صيف 2018: “كان في قرية سياحية وأنا موجود فيها، روحت له لابس شورت وجزمة كوتش، الكلام جاب بعضه، مبارك قالي (تعرف.. الرئيس السادات في حديث معايا من سنين قالي أنا كنت بين الحين والآخر استخدم أشرف مروان في إني أوصل للجانب الإسرائيلي كلام يخدمنا)، يعني كان بيستخدم من قبل الأجهزة المصرية في إمداد إسرائيل بمعلومات تخليهم غير قادرين على إحكام الموقف”.

وعن رواية اللواء محمد عبدالسلام محجوب، أوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية، أنه في أثناء عمله كوزيرًا للخارجية، قال له الأول: “أنا اللي مشغله، اديتله معلومات ودربته، وكنت بقوله تعمل ايه ومتعملش اية في اتصالاتك بيهم؛ لأنك ممكن تقابلهم بالسفارة أو في بيوتهم فممكن تتقتل، فالثقة في النفس مطلوبة، بس استحالة يبلغهم بميعاد الحرب”.

وتساءل ابو الغيط، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في حلقة خاصة من برنامج “على مسؤوليتي” على قناة “صدى البلد”: “لماذا كان سيخون أشرف مروان بلده وهو إنسان قوي مثقف ثري لديه كل شئ ؟ أشرف مروان كان ناجحا بكل المعايير».

وحول حقيقة مقتل أشرف مروان قال أبو الغيط “كان من الصعب أن يسقط من السور العالي”، لافتا إلى أن مروان كان صديقه خلال المرحلة الابتدائية.

وتابع “حينما أبلغني السفير المصري في لندن بوفاة أشرف مروان، تذكرت حينها أن صحته غير جيدة، ليخبرني السفير أنه سقط من البلكونة”»، لافتا إلى أن مبارك أمر بترتيب جنازة مناسبة فور علمه بالخبر.