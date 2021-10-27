وفد من “الجهاد الإسلامي” برئاسة النخالة يزور القاهرة اليوم

من المقرر أن يصل، اليوم الأربعاء، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، المجاهد زياد النخالة، إلى القاهرة اليوم، على رأس وفد من الحركة، بدعوة رسمية مصرية.

وسيلتقي الأمين العام ووفد الحركة، الذي يضم أعضاء المكتب السياسي في الداخل والخارج، كبار المسؤولين المصريين، وفي مقدمتهم الوزير عباس كامل، رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية،

وتأتي هذه الزيارة بعد الإنجاز الذي حققه أسرى حركة الجهاد في سجون العدو، وإعلان الحركة استعدادها للدخول في مواجهة عسكرية لنصرتهم.

ومن المتوقع ان يبحث الوفد ملفات عديدة، من بينها الأوضاع في غزة، إضافةً لقضايا الأسرى والمعتقلين الإداريين المضربين عن الطعام، وتصاعد العدوان في القدس والضفة، كذلك الملف الداخلي الفلسطيني”.

وكان المجاهد النخالة قد صرح في وقت سابق، أنّ “إنهاء حصارِ غزة ليس منّة من أحد، وهو ليس مسألة تخضع للتفاوض أوِ الابتزاز السياسيّ.

وأكّد في الذكرى السادسة والعِشرين لاستشهاد فتحي الشقاقي أنَّ “إعادة إعمار ما دمّره العدوان في غزة، مسؤولية كلّ الدول التي دعمت العدوان والدول التي طبعت وتسعى للتطبيع”.