هجمة سعودية - اماراتية على وزير الاعلام اللبناني "قرداحي" لمجرد انه نطق بالحق والحقيقة حول الحرب الظالمة على اليمن
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جرينتش+2 11:08
هجمة سعودية – اماراتية على وزير الاعلام اللبناني “قرداحي” لمجرد انه نطق بالحق والحقيقة حول الحرب الظالمة على اليمن
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