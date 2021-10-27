ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء تسجيل 7 وفيات و1692 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 10983 والاصابات 856،450
أهم العناوين
جرينتش+2 11:59
مجلس الوزراء يقرر إعادة 9 معلمين احيلوا للاستيداع والحد من حبس المدين
اعلن هنا:320x100

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني