حالة من عدم الاستقرار الجوي وزخات متفرقة يومي الجمعة والسبت

تكون درجات الحرارة اليوم الاربعاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تبقى الاجواء يوم غدٍ الخميس، معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتأثر المملكة الجمعة تدريجياً بحالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ويتوقع في ساعات المساء والليل هطول زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتبقى المملكة يوم السبت، تحت تأثير حالة ضعيفة من عدم الاستقرار الجوي، وتكون الأجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة، مع تواجد كميات كبيرة من الغيوم على ارتفاعات مختلفة تغطي سماء المملكة، ويحتمل هطول زخات متفرقة من المطر في أجزاء مختلفة من المملكة، قد يصحبها الرعد أحياناً في بعض المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 24 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 26 – 14، وفي الاغوار الشمالية 32 – 17، وفي الأغوار الجنوبية 32 – 21، وفي البحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 31 – 19 درجة مئوية.

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