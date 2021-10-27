تزويد معبر نصيب – جابر الحدودي بخدمات الاتصال والانترنت

درعا- سانا

أنهى فرع الشركة السورية للاتصالات في محافظة درعا تجهيز البنية التحتية للاتصالات الخاصة بمعبر نصيب الحدودي ووضعت خدمات الاتصال والانترنت في الخدمة وذلك بعد تعرضها سابقا للنهب والتخريب على يد الإرهابيين.

وأوضح مدير فرع الشركة المهندس أحمد الحريري في تصريح لمراسلة سانا أنه تم تنفيذ أعمال الحفريات ومد الكابلات والقساطل وغرف التفتيش ومجموعات التوزيع وعلب المشتركين بزمن قياسي خلال اسبوعين فقط لافتا إلى أن تكلفة هذه الأعمال بلغت نحو 77 مليون ليرة سورية.

وبين أنه تم تزويد المعبر بوحدة نفاذ ضوئية بعدد خطوط بلغ 864 خطا هاتفيا و64 بوابة انترنت حيث وضعت في الخدمة إضافة إلى خطوط اتصال ميكروية عن طريق محافظة السويداء.

يشار إلى أنه أعيد العمل بمعبر نصيب جابر الحدودي بكامل طاقته مطلع الشهر الحالي.