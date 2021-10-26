في ذكرى استشهاد المؤسس فتحي الشقاقي.. حركة الجهاد الاسلامي تؤكد مواصلة نهجه النضالي حتى تحرير كل فلسطين
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موقع أكسيوس: البرهان أخبر أمريكا نيته شن الانقلاب قبل تنفيذه بـ 48 ساعة، ولكنها تتظاهر بخلاف ذلك
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