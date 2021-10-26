صعود.. وزارة الصحة تعلن اليوم الثلاثاء تسجيل 11 وفاة و1746 إصابة كورونا ليصبح مجمل الوفيات 10976 والاصابات 854,758
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عن لقاء بوتين- بينيت في سوتشي
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