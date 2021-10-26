تعيين العميد الزريقات مديراً للخدمات الطبية خلفا لعميش

صدر، اليوم الثلاثاء، قرار بتعيين الطبيب العميد يوسف زريقات مديرا للخدمات الطبية الملكية.

كما تقرر ترفيع مدير الخدمات السابق الطبيب عبدالله عميش الى رتبة لواء، واحالته الى التقاعد.

كما صد قرار بتعيين العميد الطبيب ماجد الهباهبة مساعدا لمدير الخدمات للأقاليم، والعميد الطبيب غازي دحيات مديرا للمدينة الطبية.

وتقرر ايضا ترفيع كل من العميدين أمجد جميعان، وياسر الغول الى رتبة لواء واحالتهما الى التقاعد.

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