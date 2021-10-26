أجواء معتدلة في جميع المناطق وباردة ليلًا حتى الجمعة

تكون درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، حول معدلاتها الاعتيادية لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الاجواء معتدلة الحرارة بوجه عام في أغلب مناطق المملكة مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية في شمال ووسط المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تكون الاجواء اثناء النهار حتى الجمعة، معتدلة الحرارة بوجه عام، وباردة نسبيا اثناء الليل في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 25 – 14 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 23 – 12، وفي مرتفعات الشراة 23 – 10، وفي مناطق البادية 28 – 12، وفي مناطق السهول 25 – 13، وفي الاغوار الشمالية 32 – 17، وفي الأغوار الجنوبية والبحر الميت 31 – 20، وفي خليج العقبة 33 – 20 درجة مئوية.