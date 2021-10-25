9ر27 % ارتفاع العجز التجاري للمملكة حتى آب الماضي

ارتفع العجز التجاري للمملكة منذ مطلع العام الحالي 2021 ولنهاية شهر آب الماضي، بنسبة 9ر27 بالمئة، ليبلغ 370ر5 مليار دينار، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، والبالغة 199ر4 مليار دينار.

وبحسب التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الكلية لنهاية شهر آب من العام الحالي، بنسبة 7ر13 بالمئة، لتبلغ 127ر4 مليار دينار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 630ر3 مليار دينار. وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية لنهاية شهر آب من هذا العام، بنسبة 9ر15 بالمئة، أي ما مقداره 745ر3 مليار دينار، مقارنة بذات الفترة من العام الماضي والتي بلغت قيمتها 231ر3 مليار دينار.

ووفقا للتقرير، بلغت قيمة المعاد تصديره 8ر381 مليون دينار لنهاية شهر آب من العام الحالي، بانخفاض نسبته 3ر4 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والبالغة 399 مليون دينار. أما المستوردات، ارتفعت لنهاية شهر آب من العام الحالي، بنسبة 3ر21 بالمئة، حيث بلغت قيمتها 497ر9 مليار دينار، مقارنة في الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة 830ر7 مليار دينار. وأشار التقرير إلى أن نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات بلغت 5ر43 بالمئة لنهاية شهر آب من العام الحالي، في حين بلغت نسبة التغطية 4ر46 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بانخفاض مقداره 9ر2 نقطة مئوية.

أما على الصعيد الشهري، ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية للأردن في شهر آب من عام 2021، بنسبة 4ر11 بالمئة، حيث بلغت 8ر548 مليون دينار، مقابل 6ر492 مليون دينار خلال الشهر ذاته من عام 2020.

ويمثل العجز في الميزان التجاري الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية.

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