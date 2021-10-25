وقفة احتجاجية في قرية كفر نايا بريف حلب الشمالي مناهضة للاحتلال التركي وتصرفات المسلحين الموالين له

أفادت وكالة الأنباء السورية بأن قرية كفر نايا بريف حلب الشمالي قد شهدت، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية مناهضة للاحتلال التركي وتصرفات الجيش التركي والمسلحين الموالين له، بحق السوريين.

وقد أكد أهالي كفر نايا خلال وقفتهم الاحتجاجية اليوم رفضهم المطلق للاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية، ونددوا بالجرائم الوحشية التي يرتكبها بحق المواطنين السوريين.

وأعلن المشاركون في الوقفة، خلال الكلمات التي ألقيت، تمسكهم بوحدة الاراضي السورية ورفض المخططات العدوانية الهادفة لتجزئة وتقسيم سورية معربين عن ثقتهم بالجيش العربي السوري وتلاحمهم ودعمهم للمعارك التي يخوضها لتحرير كل شبر محتل من أرض الوطن.

كاميرا سانا رصدت آراء عدد من الأهالي الذين رفعوا الأعلام الوطنية واللافتات المنددة بأطماع النظام التركي في سورية، حيث اكد محمد أحمد أن تجمع الأهالي اليوم هو للقول لا للعدوان ولا للتدخل التركي الاردوغاني في سورية التي ستبقى واحدة موحدة جغرافياً واجتماعياً وسياسياً وبنسيج وطني واحد، فيما قال حسن حسن: جئنا اليوم لنؤكد رفضنا للاحتلال التركي وأدواته من التنظيمات الارهابية ونقدم أرواحنا رخيصة فداء لتراب الوطن.

وأوضح عبد الله الأطرش أن أهالي كفر نايا والقرى المجاورة احتشدوا اليوم ليعلوا الصوت بكلمة لا للمحتل العثماني، والقول لنظام اردوغان كفى قتلاً وتشريداً للأهالي وسرقة ممتلكاتهم.

وقالت زينب الحجي: إنها تقف اليوم مع أهالي كفر نايا للتنديد باسم أبناء الشعب السوري بالتهديدات التركية للقرى والبلدات الآمنة في سورية، وهي تشعر بالأمن والأمان مع وجود الجيش العربي السوري ودفاعه عن تراب وأبناء الوطن.

من جهته لفت بيرقدار رشيد إلى أن هذا التجمع الحاشد هو للتأكيد على أن هذه الأرض هي للسوريين، ولهم وحدهم الحق في تقرير مصيرها وحمايتها من كل معتد، وسنقف مع أبطال الجيش العربي السوري لمواجهة أي عدوان محتمل من قبل النظام التركي العثماني.

يأتي ذلك بعدما نظم أهالي منطقة تل رفعت بريف حلب الشمالي، يوم الجمعة الماضي، تجمعا جماهيريا كبيرا وسط البلدة رفضا للتواجد القوات التركية وتنديدا باعتداءاتها على المناطق السكنية الآمنة.

وتحدثت تقارير محلية عن أن طائرة مسيرة تركية ألقت اليوم الاثنين قنابل باتجاه تل مجاور لمدينة تل رفعت واقتصرت الأضرار على الماديات، في حين أفادت تقارير أخرى بأن القوات الكردية أسقطت طائرة مسيرة خلال تحليقها في أجواء تل رفعت ولم يكن هناك أي استهداف جوي للمدينة.