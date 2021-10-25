البرهان يحل مجلسي السيادة والوزراء ويعلن الطوارئ.. إسرائيل تنظر بارتياح لهذا الانقلاب العسكري لانه سيسرّع وتيرة التطبيع
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جرينتش+2 09:48
“هيئة تحرير الشام” تبدأ حملتها ضد جماعة “جنود الشام” بقيادة مسلم الشيشاني في ريف اللاذقية الشمالي/ فيديو
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