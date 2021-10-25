السودان قيد الغليان.. مسلحون يعتقلون كبار المسؤولين، وتجمع المهنيين يعتبر ذلك انقلاباً ويدعو الجماهير للتحرك ضده
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مسؤول الاستخبارات السعودي “سعد الجبري”: ابن سلمان قاتل مختل عقليا هدد باغتيال عمه الملك عبد الله
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