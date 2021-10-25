السودان قيد الغليان.. مسلحون يعتقلون كبار المسؤولين، وتجمع المهنيين يعتبر ذلك انقلاباً ويدعو الجماهير للتحرك ضده
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جرينتش+2 01:06
مسؤول استخباري سعودي سابق يتوقع لجوء ابن سلمان لاغتيله، ويناشد إدارة بايدن العمل لإطلاق سراح أبنائه
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