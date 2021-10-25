السماح للمقاهي الشعبية المرخصة بتقديم الأرجيلة

قال رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق، إنه تم السماح للمقاهي الشعبية المرخصة من الجهات المعنية (الكوفي شوب) بتقديم الأرجيلة خلال فصل الشتاء المقبل في المناطق الداخلية للمنشأة.

وأضاف الحاج توفيق، في تصريح صحفي، اليوم الاثنين، أن القرار اشترط عدم تقديم الأرجيلة أو أي نوع من أنواع التبغ وأشكاله لمن هو دون الـ 18 سنة استنادا للمادة 55 من قانون الصحة العامة رقم 47 لسنة 2008 وتعديلاته.

وأكد الحاج توفيق أنه صدر اليوم نسخة معدلة والمعدة من قبل وزارة العمل والمعتمدة من وزارة الصحة من البروتوكول رقم 15 المتعلق بإجراءات العمل والتدابير الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا في المنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة.

وبين أن البروتوكول تضمن أربعة إجراءات للوقاية مثل أن تلتزم المنشآت بإجراءات الوقاية قبل البدء بالعمل في المنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة، واجراءات وقائية مترتبة على العاملين في المنشآت المصرح لها بالعمل، وإجراءات وقائية أثناء الدخول الى المنشآت المصرح لها بتقديم الأرجيلة، وإجراءات أخرى أثناء العمل.

وأكد الحاج توفيق أنه يتطلب الآن التزام المنشأة بالتوقيع على تعهد خاص باتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وفقاً لاشتراطات وبروتوكولات التدابير الوقائية الصادرة عن وزارة العمل.

واشترط البرتوكول أن يكون العاملين في المنشأة من متلقي جرعتي مطعوم كورونا أو جرعة واحدة ومن غير المتخلفين عن موعد الجرعة الثانية أو أن يتم إحضار فحص PCR سلبي النتيجة ولم يمض عليه أكثر من 72 ساعة كل أحد وخميس (سند أخضر)، بالإضافة لإجراءات أخرى موضحة في البروتوكول.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة