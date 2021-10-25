أجواء خريفية معتدلة في سائر مناطق المملكة حتى الخميس

تكون درجات الحرارة اليوم الاثنين، حول معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة، وتكون الأجواء لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وبحسب تقرير إدارة الأرصاد الجوية، يطرأ يوم غدٍ الثلاثاء، انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الاجواء لطيفة الحرارة خلال النهار في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون باردة نسبياً ليلاً في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم العالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتبقى الأجواء خلال نهار يومي الأربعاء والخميس، لطيفة الحرارة في المرتفعات الجبلية والسهول، ومعتدلة في باقي مناطق المملكة، بينما تكون ليلاً باردة نسبياً في أغلب المناطق مع ظهور بعض الغيوم المتوسطة والعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 26 – 13 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 24 – 11، وفي مرتفعات الشراة 23 – 9، وفي مناطق البادية 28 – 14، وفي مناطق السهول 27 – 13، وفي الاغوار الشمالية 33 – 18، وفي الأغوار الجنوبية 33 – 22، وفي البحر الميت 31 – 22، وفي خليج العقبة 32 – 21 درجة مئوية.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة