عبد المنعم إبراهيم استاذ الضحك الذي اكتفى بدور سنيّد البطل

عبد المنعم ابراهيم، هو الفنان المصري الضاحك الباكي الذى برع في تقديم جميع الشخصيات حتى لُقب بلوريل العرب، وقدَّم رحلة عطاء طويلة في المسرح والسينما والتليفزيون..

وُلد في مثل هذا اليوم 24 أكتوبر 1924 في بنى سويف، تعلَّم العزف على البيانو وظهرت مواهبه الفنية في فرقة المدرسة الموسيقية، ولأن والده صديق أحد موظفي الضرائب الذين كان يحضر لهم تذاكر المسارح مجانًا، فقد كان أول دور أدَّاه عبد المنعم إبراهيم في حياته في مسرحية للأطفال بعنوان “قناة السويس” في حفل المدرسة السنوي، ولشدة حبه للتمثيل كون فرقة صغيرة مع أصحابه في الشارع.

وعندما التحق بمدرسة الصناعات الميكانيكية ببولاق اشترك أيضًا بفريق التمثيل بالمدرسة، وتقابل مع الفنان عبد المنعم مدبولى وكان صاحب فرقة أهلية للتمثيل فضمه إليها وعمره 17 عاما، وقدَّم معه مسرحية عبد الستار افندى لمحمود تيمور في دور رجل عجوز في الستين من عمره.

في عام 1945 انضم عبد المنعم إبراهيم الى معهد الفنون المسرحية، وكان من زملاء دفعته عبد المنعم مدبولى، على الزرقانى، عدلى كاسب، ناهد سمير، أحمد الجزيرى، وكان يعمل في نفس الوقت في تفتيش أملاك القاهرة التي قدَّم استقالته منها عام 1954، لينضم إلى فرقة المسرح الحديث مع زكى طليمات.

بدأ عبد المنعم إبراهيم مشواره الفني من خلال المسرحيات مع فرقة المسرح الحديث حيث قدَّم العديد من المسرحيات مثل “مسمار جحا” التي كتبها علي أحمد باكثير، و”ست البنات” لأمين يوسف غـراب، ليستقيل بعدها من العمل الحكومى، ويتفرغ للتمثيل عام 1955، ثم لينضم إلى فرقة إسماعيل يس التي تكونت في نفس الفترة، وفي عام 1956 مثل في مسرحية “معركة بورسعيد”، ثم مسرحيات “تحت الرماد”، “الخطاب المفقود”، “جمهورية فرحات”، “جمعية قتل الزوجات”، ثم مسرحية “الأيدى القذرة” لسارتر عام 1959، ثم انتقل عبد المنعم إبراهيم إلى المسرح القومى وقدَّم فيه مسرحيات: حلاق بغداد، مسمار جحا، البخيل، معروف الاسكافى، عسكر وحرامية، المهزلة الأرضية وغيرها.

في السينما قدَّم أول أدواره بدور كومبارس في فيلم “الورشة” من إخراج استيفان روستى، وبعدها دور صغير في فيلم “ظهور الإسلام”، وفى أدوار هامشية في أفلام: غرام بثينة وشريك حياتى، حتى جاءته الفرصة الكبرى على يد المخرج حسن الإمام في فيلم “وداع في الفجر” مع شادية وكمال الشناوي.

وفى هذه الفترة حصره المخرجون في دور السنيد وصديق البطل لأكثر من مائتى فيلم، ولم ينافسه في هذه الأدوار سوى الفنان عبد السلام النابلسي، إلا أن النابلسى انفرد بشخصية الأرستقراطى، ولم يخرج عبد المنعم إبراهيم إلى دور البطولة سوى في فيلم واحد (سر طاقية الإخفاء).

تنوعت الشخصيات التي قدمها عبد المنعم إبراهيم؛ فهو الموظف الغلبان في الهاربة، وبائع الصحف في ميرامار، والصحفي في القاهرة 30،وياسين في الثلاثية، والصديق في الزوجة 13، والطالب الجامعي في الوسادة الخالية، كما تحول في أدواره أكثر من مرة إلى امرأة في أفلام: أضواء المدينة، سكر هانم.

تزوج عبد المنعم إبراهيم من أربع زوجات، الأولى السيدة سعاد طه أم بناته الثلاث سمية وسلوى وسهير، وولد واحد وماتت بالسرطان، فتزوج شقيقتها ولم تعمر معه، ثم تزوج من سيدة لبنانية اسمها عايدة تلحوم وأنجب منها ابنته نيفين ثم عادت إلى بلادها، وكانت آخر زيجاته من الفنانة كوثر العسال.