ريم السعودي مديرا عاما لشركة توزيع الكهرباء

حصلت المهندسة ريم حمدان السعودي على أعلى درجات التقييم من قبل لجنة المقابلات لتعيينها مديراً عاماً لشركة توزيع الكهرباء.
وبموجب نتائج لجنة التعيين في الشركة ستتولى السعودي إدارة شركة توزيع الكهرباء، اعتبارا من بداية عام 2022، خلفا للمهندس حسان الذنيبات، بعد ان حصلت على أعلى تقييم في نتائج التقييمات التي وضعتها اللجنة المشكلة من قبل شركة كهرباء المملكة لاختيار مدير عام لشركة توزيع الكهرباء.
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