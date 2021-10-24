تلقى وعودًا بالتحرك.. هنية يكثف اتصالاته مع دول الإقليم والامم المتحدة للتدخل للافراج عن معتقلي حماس بالسعودية
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ريم السعودي مديرا عاما لشركة توزيع الكهرباء
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