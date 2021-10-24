ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10951 وفاة و851410 إصابات

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 10951 وفاة و851410 إصابات.

وبلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم 5.40 بالمئة، بحسب الموجز الإعلامي الصادر عن الوزارة.

وأشار الموجز إلى أن عدد الحالات النشطة حالياً وصل إلى 17939 حالة، بينما بلغ عدد الحالات التي أدخلت، اليوم، إلى المستشفيات 89 حالة، وعدد الحالات التي غادرت المستشفيات 62 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات 606 حالات.

وأظهر الموجز أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الشمال بلغت 17 بالمئة، بينما بلغت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 27 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 13 بالمئة.

وأضاف أن نسبة إشغال أسرّة العزل في إقليم الوسط بلغت 15 بالمئة، في حين وصلت نسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة في الإقليم ذاته إلى 30 بالمئة، ونسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي إلى 11 بالمئة.

وفي إقليم الجنوب، بلغت نسبة إشغال أسرّة العزل 10 بالمئة، ونسبة إشغال أسرّة العناية الحثيثة 16 بالمئة، فيما بلغت نسبة إشغال أجهزة التنفس الاصطناعي في الإقليم ذاته 16 بالمئة.

وأشار الموجز إلى تسجيل 1307 حالات شفاء، ليصل العدد الإجمالي لحالات الشفاء المتوقعة بعد انتهاء فترة العزل (14 يوماً) إلى 822520 حالة.

كما أشار إلى إجراء 30590 فحصاً، ليبلغ العدد الإجمالي للفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء 10743914 فحصاً.

وأظهر الموجز أن عدد متلقي الجرعة الأولى من لقاح كورونا وصل إلى 3884920 شخصا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 3469854 شخصا.