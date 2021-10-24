ثبات.. وزارة الصحة تعلن اليوم الاحد تسجيل 10 وفيات و1652 إصابة كورونا ليصبح المجمل 10951 وفاة و851410 إصابات
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تفاقم صراعات الارهابيين في شمال سوريا.. الجولاني يحشد قواته، والشيشاني يرد: لن نسلّم سلاحنا ونموت في سجونك
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