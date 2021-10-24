تعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة محطة الإعلام العام (قناة المملكة)

صدرت الإرادة الملكية السامية بتعيين معالي السيد علي حمدان عبدالقادر العايد، رئيسا غير متفرع لمجلس إدارة محطة الإعلام العام المستقلة (قناة المملكة)، لمدة ثلاث سنوات، اعتبارا من تاريخ مباشرته العمل.

ويعين الذوات التالية أسماؤهم أعضاء غير متفرغين في مجلس إدارة المحطة اعتبارا من تاريخ مباشرتهم العمل:

1- معالي السيد سميح مسلم خلف المعايطة.

2- معالي السيد مهند شحادة خليل خليل.

3- سعادة السيدة سمر خالد صبحي الحاج حسن.

4- سعادة السيد رامي فايز عبد المجيد القواسمي.

وبموجب المادة (4) من نظام المحطة، يتولى إدارة المحطة مجلس يتألف من رئيس وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص يتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، ويكون الرئيس وأعضاء المجلس غير متفرغين.

وكانت الإرادة الملكية السامية قد صدرت بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة المحطة السابق في شهر تشرين الأول/أكتوبر من عام 2018، والذي سبقه في تشرين الأول/أكتوبر من عام 2015.