انتقال بعض مديريات وزارة الإدارة المحلية إلى مبنى جديد بالشميساني

صرح أمين عام وزارة الإدارة المحلية حسين مهيدات، إن مديرية تنظيم المدن والقرى، ومديرية المخطط الشمولي، ومديرية التنمية المحلية، ومديرية الرقابة على البلديات، ووحدة ضبط الجودة، ووحدة البرامج الدولية، ومشروع البنك الدولي للتكيف الاجتماعي، ومديرية الشؤون البلدية لمحافظة العاصمة انتقلت إلى المبنى الجديد الكائن في الشميساني / شارع الشريف عبدالحميد شرف / بناية رقم 90 خلف المستشفى التخصصي / مقابل مصر للطيران وبجوار أطلس للسيارات السياحية.

وأضاف مهيدات في تصريح صحفي إن هذه المديريات ستحتاج إلى يومين لترتيب مكاتبها وملفاتها وأجهزتها وربطها بشبكة الاتصالات والانترنت لتتمكن من استقبال المراجعين.

ودعا مهيدات مندوبي البلديات والمراجعين الى عدم مراجعة مركز الوزارة لأي معاملة تخص هذه المديريات التي ستكون جاهزة لاستقبال المراجعين يوم الثلاثاء المقبل في المبني الجديد.

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