تلقى وعودًا بالتحرك.. هنية يكثف اتصالاته مع دول الإقليم والامم المتحدة للتدخل للافراج عن معتقلي حماس بالسعودية
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جرينتش+2 03:44
البطريرك الراعي ينحاز الى حزب القوات اللبنانية بقيادة القاتل سمير جعجع في المواجهة الاعلامية مع حزب الله المجاهد
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