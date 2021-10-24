استهداف الاحتلال لست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية هو الإرهاب

رام الله – ادانت دائرة حقوق الانسان والمجتمع الفلسطيني في منظمة التحرير الفلسطينية استهداف الاحتلال لست مؤسسات مجتمع مدني فلسطيني باعتباره انتهاكا جديدا لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويأتي في إطار الحرب والعنصرية التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني بكل مكوناته.

وقالت الدائرة، في بيان لها اليوم الاحد “أن حكومة الإرهاب الصهيونية وما يسمى بوزير حربها، هم قيد الاتهام في المحاكم الدولية بتهم جرائم الحرب نتيجة للدعاوي التي رفعتها بحقهم دولة فلسطين، وبالتالي لا يحق لهم الحديث عن الإرهاب خاصة وانهم دولة إرهاب منظم”.

وأضافت الدائرة “ان الاعتداء على ست مؤسسات مجتمع مدني فلسطينية وهي: الضمير، والحق، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، واتحاد لجان العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحوث والإنماء، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، تارة بوصفها بالإرهاب وأخرى بحظرها والتهديد بإغلاق مراكزها ومصادرة أصولها وممتلكاتها، يتطلب وقفة دولية من المجتمع الدولي ومؤسساته لوضع حد لهذا النظام العنصري وجرائمه بحق الفلسطينيين”.

واعتبرت الدائرة ذلك “بانه اعتداء على القانون الدولي الإنساني وانتهاك للقوانين والمعاهدات الدولية بدعم من كل الأطراف الدولية الصامتة عنه

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