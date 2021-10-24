اخماد حريق ضخم في منطقة وسط العاصمة فجر اليوم الاحد/ فيديو

اخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني حريقا أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان وسط العاصمة.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن كوادر الإطفاء في مديرية دفاع مدني شرق عمان، وبإسناد من مديرية دفاع مدني وسط عمان، تعاملت فجر اليوم الأحد مع حريق أتى على عدد كبير من المحلات والبسطات في منطقة مجمع رغدان.

واضاف أن فرق الاطفاء اخمدت الحريق والسيطرة عليه، ومنع انتشاره إلى الأماكن المجاورة دون وقوع أية إصابات بالأرواح، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

وقد شوهدت اعمدة الدخان تتصاعد من الموقع وسط العاصمة عمان، وقال مواطنون إن التيار الكهربائي انقطع عن المنطقة المحيطة في موقع الحريق.