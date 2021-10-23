وفاة ثلاثة أشخاص اثر حريق مطعم في شمال العاصمة

توفي ثلاثة أشخاص إثر حريق شب، اليوم السبت، داخل أحد المطاعم قرب الجامعة الأردنية في العاصمة عمان.

وقال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن فرق الإطفاء والإسعاف في مديرية الدفاع المدني، تعاملت اليوم مع حريق شب داخل أحد المطاعم بالقرب من الجامعة الأردنية، ونتج عنه وفاة ثلاثة أشخاص.

واضاف أن فرق الإسعاف أخلت الوفيات إلى مستشفى الجامعة الأردنية، وفتح تحقيق لمعرفة أسباب الحريق.

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